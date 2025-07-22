- "Çok umutluyum."

- "Rakip takımların transferleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı.Gerede ilçesi Esentepe mevkisinde bulunan bir otelde kampa giren Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Düz koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular, istasyon ve kuvvet çalışmasının ardından minyatür kale maç yaptı.İdman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.Teknik direktör Selçuk Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını üç etap şeklinde planladıklarını belirterek, "İlk bölüm biraz daha fiziksel ağırlıklıydı. Burada biraz daha taktiksel ve maçın yoğunlukta olduğu 10 günlük kamp sürecimiz olacak." dedi.Transfer sürecinden bahseden Şahin, "" diye konuştu.Şahin, oyuncuların enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ç." ifadesini kullandı.Süper Lig'deki rekabet ortamına değinen Şahin, şöyle devam etti:Selçuk Şahin, yeni sezonda yoğun bir mücadele vereceklerini belirterek, "" şeklinde konuştu.Taraftar desteğinin önemine işaret eden genç teknik adam, "Onları maçlarımıza bekliyoruz. Destek bizim için çok önemli güç olacak. Tabii onlar da karşılığında bir oyun, bir enerji, bir başarı görmek isteyecekler ve tribünde keyif almak isteyecekler oyuncuları izlerken. Biz bunu oluşturmaya çalışacağız. Futbolda kaybetmek de var ama kazanacağımız maçların çok daha fazla olmasını dileğiyle sezona gireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.