Selçuk İnan, Süper Lig'e dönüyor!

Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor'un Selçuk İnan ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan, Süper Lig'e dönüyor!
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12 Ekim 2023 18:28
Teknik direktör arayışlarını Sürdüren Siltaş Yapı Pendikspor'da Selçuk İnan ismi bir adım öne çıktı.

BeIN Sports'un haberine göre; Osman Özköylü ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren İstanbul ekibi, Selçuk İnan ile prensipte anlaşma sağladı.

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Bir pürüz çıkmaması halinde tarafların kısa sürede resmi imzayı atacağı belirtildi.

Bir süre Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan İnan, geçen sezon Kasımpaşa'nın başında 13 resmi maça çıkmıştı.

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