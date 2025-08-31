Selçuk İnan: 'Kötünün iyisi oldu'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan,dedi.İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan önce zor bir oyun olacağını bildiklerini ve oyuncularıyla bu durumu paylaştığını bildirdi.Oyuncularının hakkını yemek istemediğini söyleyen İnan,ifadelerini kullandı.İnan, yaşadıkları baskıya rağmen ender bir gol kaydettiklerini belirterek,ifadelerini kullandı.