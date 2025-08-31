30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Selçuk İnan: "Kötünün iyisi oldu"

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Kayserispor maçının ardından konuştu.

calendar 31 Ağustos 2025 01:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Selçuk İnan: 'Kötünün iyisi oldu'
 Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, "Kayserisporlu oyuncunun attığı golden sonra takımın kısa sürede reaksiyon göstermesi ve bir şekilde puanla tanışmamız, en azından kötünün iyisi oldu." dedi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan önce zor bir oyun olacağını bildiklerini ve oyuncularıyla bu durumu paylaştığını bildirdi.

Oyuncularının hakkını yemek istemediğini söyleyen İnan, "Doğruyu söylemek gerekirse bu kadar net pozisyonlara girebileceğimizi önceden kestirememiştim. Maçı kazanabilecek pozisyonlara girdik. Ancak onları değerlendiremeyince üzerimizde biraz baskı hissettik." ifadelerini kullandı.


İnan, yaşadıkları baskıya rağmen ender bir gol kaydettiklerini belirterek, "Kayserisporlu oyuncunun attığı golden sonra takımın kısa sürede reaksiyon göstermesi ve bir şekilde puanla tanışmamız, en azından kötünün iyisi oldu. Biraz nefes almamızı sağladı. Galibiyet için taraftarlarımızla, şehrimizle çok odaklanmıştık. 90 dakika boyunca takımımı destekleyen taraftarlara üç puan hediye edemediğimiz için takımımla üzgünüz, mahcup hissediyoruz. Ama maçlar böyle oluyor. Çok yakındık kazanmaya, kazanamadık. Bir puan aldık." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
