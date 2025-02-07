Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan da 6 Şubat depremlerinin 2. yılı olduğunu anımsatarak, "Çok kötü bir günün ikinci yıl dönümü. Depremi yaşamış biri olarak acısı, üzüntüsü içimizde. Kaybettiğimiz insanlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.
Bugün daha az forma şansı bulan oyuncularını süre vermek istediğini bildiren İnan, "Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacaktık. En azından daha dinlenen oyuncuları sahaya koymak istedim. Bunda da zaman zaman başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Başa baş mücadele ettik. 1-0 kaybettik ama beraberliği de yakalayabilirdik. Kendi sahasında, seyircisi önünde güçlü bir takıma karşı oynadık. Buna rağmen sonuna kadar beraberliği ya da galibiyeti kovaladık ama bugün olmadı. Göztepe'yi galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum." diye konuştu.
Selçuk İnan: "Galibiyeti kovaladık ama olmadı"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan da 6 Şubat depremlerinin 2. yılı olduğunu anımsatarak, "Çok kötü bir günün ikinci yıl dönümü. Depremi yaşamış biri olarak acısı, üzüntüsü içimizde. Kaybettiğimiz insanlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.
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