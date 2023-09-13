Toronto Raptors guardı Dennis Schröder, ABD'li atlet Noah Lyles'ın başlattığı "dünya şampiyonu" tartışmasına değinerek, bunun belirlendiği yerin FIBA Dünya Kupası olduğunu söyledi.



Almanya'nın bu yılki FIBA Dünya Kupası turnuvasında altın madalya kazanmasına büyük oranda yardımcı olan Schröder, "dünya şampiyonu" tartışmasına katılan son isim oldu.



ESPN'den Malika Andrews'a konuşan Schröder, Denver Nuggets yerine Almanya Milli takımının dünya şampiyonu olarak anılmayı hak etmesinin sebebini ise şu şekilde açıkladı:



"Dünya Kupası her ülkenin kendisini temsil ettiği bir yer ve her ülkenin kazanma şansı var. Denver Nuggets harika bir takım ve bizi Batı Konferansı Finallerinde yenmişlerdi. Onlara saygım sonsuz, fakat Dünya Kupası turnuvası herkesin gelip gerçek anlamda ülkesini temsil ettiği yer ve biz de bu ünvanı severek üstleniyoruz."



NBA'in Final serisi galibini "dünya şampiyonu" olarak taçlandırması geleneği, bu yıl Lyles'ın bu durumu sorgulamasına dek üzerinde fazla düşünülmeyen bir konuydu.



Lyles'ın yorumları bazı NBA yıldızlarının hoşuna gitmese de, bazılarının desteğiyle karşılandı.



