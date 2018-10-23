Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı Schalke 04'te bir sakatlık krizi daha! Alman ekibinde kaleci Ralf Fahrmann'ın ardından bu kez savunmanın önemli ismi Naldo, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Brezilyalı futbolcu, takımı ile birlikte İstanbul'a uçmadı ve Almanya'da kaldı.
Schalke'de Ralf Fahrmann ve Naldo'nun dışında forvet oyuncusu Franco Di Santo'nun da sakatlığı bulunuyor.
İSTANBUL KADROSU BELLİ OLDU
Schalke 04'ün Galatasaray kadrosunda şu futbolcular yer aldı;
Kaleci: Alexander Nübel, Yannic Lenze
Defans: Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Benjamin Stambouli, Salif Sané
Orta saha: Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Alessandro Schöpf
Forvet: Mark Uth, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Breel Embolo
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Brezilyalı futbolcu, takımı ile birlikte İstanbul'a uçmadı ve Almanya'da kaldı.
Schalke'de Ralf Fahrmann ve Naldo'nun dışında forvet oyuncusu Franco Di Santo'nun da sakatlığı bulunuyor.
İSTANBUL KADROSU BELLİ OLDU
Schalke 04'ün Galatasaray kadrosunda şu futbolcular yer aldı;
Kaleci: Alexander Nübel, Yannic Lenze
Defans: Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Benjamin Stambouli, Salif Sané
Orta saha: Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Alessandro Schöpf
Forvet: Mark Uth, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Breel Embolo
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın