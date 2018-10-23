'ın Şampiyonlar Ligi'nde ağırlayacağı'te bir sakatlık krizi daha! Alman ekibinde kaleci Ralf Fahrmann'ın ardından bu kez savunmanın önemli ismi Naldo, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kadrodan çıkartıldı.Brezilyalı futbolcu, takımı ile birlikte İstanbul'a uçmadı ve Almanya'da kaldı.Schalke'de Ralf Fahrmann ve Naldo'nun dışında forvet oyuncusu Franco Di Santo'nun da sakatlığı bulunuyor.Schalke 04'ün Galatasaray kadrosunda şu futbolcular yer aldı;Alexander Nübel, Yannic LenzeHamza Mendyl, Matija Nastasic, Benjamin Stambouli, Salif SanéWeston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Alessandro SchöpfMark Uth, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Breel Embolo