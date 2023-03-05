Savcılık, Bursaspor-Amedspor maçı için harekete geçti!

Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlar nedeniyle 4 kişiye gözaltı kararı verildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Savcılık, Bursaspor-Amedspor maçı için harekete geçti!
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05 Mart 2023 23:53
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'inci haftasında Bursaspor'un Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yendiği maçın sonunda çıkan olaylar nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatılmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında tribünde açılan pankartlar nedeniyle 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Bursaspor-Amed Sportif futbol takımları arasındaki müsabaka sırasında açılan pankartlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. İddialar tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
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