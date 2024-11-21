Sarunas Jasikevicius: 'Oyuncularım beni dinlemeyi bıraktı'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Virtus Bologna galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.



Sarunas Jasikevicius yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Son çeyrekte oyuncularım beni dinlemeyi bıraktı ve en iyi oyunlarını sahaya koydular. Bütün geceyi böyle özetleyebilirim. Son çeyrekte savaşmak istedik. İkinci yarı daha iyi oynadık. Skorda rakibimize hep yakın kalmak istedik ve sonuç olarak kazandık."



