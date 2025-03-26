Sarunas Jasikevicius: 'Basketbol adil değil'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY EuroLeague'deki Paris galibiyetini değerlendirdi.



Galibiyet için konuşan başarılı başantrenör, "Şu anda konuşmak çok kolay ama iyi bir hissim vardı. Nigel tam olması gereken yerde dışarıya açıldı ve o hareketi yaptı." dedi.



Nigel Hayes-Davis'in attığı son saniye basketini değerlendiren Jasikevicius, "Karşılaşmanın büyük bir kısmında rakibimizi nasıl yavaşlatacağımızın dahi farkına varamadık, son çeyreğin başında da öyle. Basketbol her zaman adil olmuyor. Biz kazanan tarafta bulduk kendimizi." dedi.



Jasikevicius, ayrıca, "EuroLeague'in en kötü ilk çeyrek takımı olduğumuzu biliyoruz. Bilmiyorum nasıl devam edecek. Çalışmayı sürdürmemiz lazım." diye konuştu.



BASIN TOPLANTISI



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, maça yavaş başladıklarını belirtti.



Monaco mağlubiyetinin ardından galibiyetin önemine değinen Jasikevicius, "Oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum. Paris takımını da tebrik etmek istiyorum. Yürekleriyle oynadılar. Bu şekilde kaybetmek zor mağlubiyettir. Biz yavaş başladık. Savunma stratejimizi ve eşleşmeleri değiştirdik. Paris'te yenmiştik rakibimizi, aynı şeyleri tekrarladık ama olmadı. Nigel'ın atışıyla maçı kazandık. Monako'ya kaybettikten sonra ders almak gerekiyor, bu şekilde oynamak iyi değil tabi. Maçın büyük çoğunluğunda yoktuk. Detaylar çok önemli. Nigel'ı anlamak gerekiyor, şu an yüzde yüzünde değil, sakatlıktan döndü. İnanılmaz katkısı oldu takımımıza. Wilbekin'den sonra başka bir Wilbekin gelmiş gibi oldu. Daha da iyi olma şansı var, maçı değiştiren oyuncu oldu." diye konuştu.



Jasikevicius, bundan sonraki süreçte sıralamaların önemli olmadığını, takımın sağlık durumunun belirleyici olacağını da sözlerine ekledi.



