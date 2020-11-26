Şanssızlık Muriqi'nin yakasını bırakmıyor!

Lazio'nun Zenit ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan Vedat Muriqi'den kötü haber geldi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vedat Muriqi'nin birinci dereceden bir yırtığının olduğu belirtildi. La Gazzetta'nın haberine göreyse Kosovalı golcü, en az 15 gün boyunca sahalardan uzak kalacak.



Kosova Milli Takım formasıyla 2 gol atan ve kendine gelen Muriqi, takım antrenmanlarında da gösterdiği performansın ardından Zenit maçında kadroya girmişti. Simone Inzaghi'nin taktik yaklaşımında önemli bir yer tuttuğu vurgulanan Kosovalı yıldız, tekrar formasına hasret kalacak.



Vedat Muriqi, Lazio'ya transfer olduğu dönemde de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.



