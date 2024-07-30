Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle'yi transfer etti.

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Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaştı
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30 Temmuz 2024 23:13
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Romanya'nın Otelul Galati takımından 26 yaşındaki kanat oyuncusu Aly Malle ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkan yardımcısı Muharrem Aydın'ın da imza töreninde yer aldığı belirtildi.

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