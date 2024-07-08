Şanlıurfaspor'da iki transfer birden!

Şanlıurfaspor, Fatih Eren ve Atakan Aybastı'yı transfer etti.

, Fotoğraf; Twitter
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Şanlıurfaspor'da iki transfer birden!
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08 Temmuz 2024 12:40
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fatih Eren ve Atakan Aybastı'yı renklerine bağladı.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Racing FC Union takımından stoper Fatih Eren ve Kuşadasıspor'dan sağ bek Atakan Aybastı ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük, transferlerin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

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