Samsunspor, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.Ligde çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor.Geçen hafta RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Samsun ekibi, sahasında Atakaş Hatayspor'u yenerek taraftarlarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.Atataş Hatayspor ise ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 18. sırada bulunuyor.Reeder Samsunspor'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.