Samsunspor, Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında cuma günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Geçen hafta RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Samsun ekibi, sahasında Atakaş Hatayspor'u yenerek taraftarlarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.
Atataş Hatayspor ise ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 18. sırada bulunuyor.
4 isim ceza sınırında
Reeder Samsunspor'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.
Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.
Ligde çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Geçen hafta RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Samsun ekibi, sahasında Atakaş Hatayspor'u yenerek taraftarlarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.
Atataş Hatayspor ise ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 18. sırada bulunuyor.
4 isim ceza sınırında
Reeder Samsunspor'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.
Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.