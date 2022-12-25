Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gaetan Laura ve 74. dakikada Cihan Kahraman kaydetti. Adanaspor'un tek golü 64. dakikada Lamin Jallow'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 32'ye yükseltti ve lider Eyüpspor ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Adanaspor 18 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, 15 ocak'ta Altay'ı ağırlayacak. Adanaspor aynı gün Tuzlaspor deplasmanına çıkacak.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan Duran
Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 59 Cihan Kahraman), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Fofana), Laura, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Polat Yaldır), Osman Çelik, Tanque (Dk. 58 Ahmet Sağat)
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Yiğithan Güveli, Tetteh (Dk. 80 Özcan Aydın), Ferreira (Dk. 74 Ahmethan Köse), Hakan Yeşil, Burak Çoban (Dk. 62 Jallow), Iseka, Roche, Emre Kaplan (Dk. 80 Hüseyin Öztürk), Ferhat Katipoğlu, Mehmet Sefa Etöz
Goller: Dk. 11 Laura, Dk. 74 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Dk. 90+8 Ahmethan Köse (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Ferreira, Dk. 67 Mehmet Sefa Etöz, Dk. 67 Jallow (Adanaspor), Dk. 90+4 Laura (Yılport Samsunspor)
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gaetan Laura ve 74. dakikada Cihan Kahraman kaydetti. Adanaspor'un tek golü 64. dakikada Lamin Jallow'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 32'ye yükseltti ve lider Eyüpspor ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Adanaspor 18 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, 15 ocak'ta Altay'ı ağırlayacak. Adanaspor aynı gün Tuzlaspor deplasmanına çıkacak.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan Duran
Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 59 Cihan Kahraman), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Fofana), Laura, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Polat Yaldır), Osman Çelik, Tanque (Dk. 58 Ahmet Sağat)
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Yiğithan Güveli, Tetteh (Dk. 80 Özcan Aydın), Ferreira (Dk. 74 Ahmethan Köse), Hakan Yeşil, Burak Çoban (Dk. 62 Jallow), Iseka, Roche, Emre Kaplan (Dk. 80 Hüseyin Öztürk), Ferhat Katipoğlu, Mehmet Sefa Etöz
Goller: Dk. 11 Laura, Dk. 74 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Dk. 90+8 Ahmethan Köse (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Ferreira, Dk. 67 Mehmet Sefa Etöz, Dk. 67 Jallow (Adanaspor), Dk. 90+4 Laura (Yılport Samsunspor)
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