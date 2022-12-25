Samsunspor kazandı ve Eyüpspor ile fark 6'ya indirdi

Süper Lig hesapları yapan Yılport Samsunspor, Adanaspor'u devirdi ve lider Eyüpspor ile farkı 6'ya indirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Samsunspor kazandı ve Eyüpspor ile fark 6'ya indirdi
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25 Aralık 2022 21:57
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Gaetan Laura ve 74. dakikada Cihan Kahraman kaydetti. Adanaspor'un tek golü 64. dakikada Lamin Jallow'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Samsunspor puanını 32'ye yükseltti ve lider Eyüpspor ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Adanaspor 18 puanda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor, 15 ocak'ta Altay'ı ağırlayacak. Adanaspor aynı gün Tuzlaspor deplasmanına çıkacak.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan Duran

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 59 Cihan Kahraman), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Ali Kaan Güneren (Dk. 74 Fofana), Laura, Soner Gönül, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 86 Polat Yaldır), Osman Çelik, Tanque (Dk. 58 Ahmet Sağat)

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Yiğithan Güveli, Tetteh (Dk. 80 Özcan Aydın), Ferreira (Dk. 74 Ahmethan Köse), Hakan Yeşil, Burak Çoban (Dk. 62 Jallow), Iseka, Roche, Emre Kaplan (Dk. 80 Hüseyin Öztürk), Ferhat Katipoğlu, Mehmet Sefa Etöz

Goller: Dk. 11 Laura, Dk. 74 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Dk. 90+8 Ahmethan Köse (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Ferreira, Dk. 67 Mehmet Sefa Etöz, Dk. 67 Jallow (Adanaspor), Dk. 90+4 Laura (Yılport Samsunspor)

 

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