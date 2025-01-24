Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Reeder Samsunspor evinde Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.



Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği maçta Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Marius Mouandilmadji ve 83. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golünü ise 47. dakikada Kenan Kodro kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 3 iç saha maçından da galibiyetle ayrılan Samsunspor puanını 40'a yükseltti.



Deplasmandaki kazanamama serisi 9 maça yükselen Gaziantep FK ise 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olurken, Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



12. dakikada Reeder Samsunspor atağında Ntcham'ın ceza sahası çizgisinin hemen dışından sert vuruşunda, top, kale direğinin yanından auta gitti.



44. dakikada ev sahibi takımın atağında sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine giren Bola'nın şutunda, son anda defansa çarpan top kornere çıktı.



45. dakikada Reeder Samsunspor 1-0 öne geçti. Holse'nin ceza sahası içine ortasında Satka'ya çarpan top Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vole vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0



Karşılaşmanın ilk yarısını Reeder Samsunspor 1-0 önde tamamladı.



Bolu Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle stadyumda müzik çalınmadı.



Maç öncesinde de hem yangında hem de 20 Ocak 1989 yılındaki trafik kazasında hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan, 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı.



47. dakikada Gaziantep FK 1-1 eşitliği yakaladı. Okan Kocuk'un ceza sahası içinde kısa düşen pasında top Kenan Kodro'nun önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1



52. dakikada ev sahibi takımın atağında Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içinde Holse, kaleci Mustafa Burak Bozan ile karşı karşıya kaldı. Danimarkalı oyuncunun vuruşunda, Mustafa'nın göğsüne çarpan top kornere gitti.



57. dakikada misafir takımın atağında N'Diaye'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.



84. dakikada Reeder Samsunspor 2-1 üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi takımın sol çaprazdan atağında Bola'nın ceza sahasına ortasında Ercan Kara'nın indirdiği topu Soner Aydoğdu, filelerle buluşturdu: 2-1



88. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Lungoyi'nin ceza sahası içinden aşırtma şutunda, top üst direği sıyırarak auta gitti.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Ümit Öztürk, Bilal Gölen, Emrah Ünal



Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Bola, Benasser, Ntcham (Dk. 59 Celil Yüksel), Schindler (Dk. 59 Dimata), Holse (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dk.74 Ercan Kara)



Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mandouki (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Arda Kızıldağ, Viana, Sorescu (Dk. 70 M'Bakata), Kozlowski (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), N'Diaye, Daubin, Mustafa Eskihellaç, Boateng (Dk. 46 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 46 Lungoyi)



Goller: Dk. 45 Mouandilmadji, Dk. 84 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor), Dk. 47 Kenan Kodro (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk.45+4 Okereke, Dk. 58 Mandouki, Dk. 90 Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK), Dk. 55 Holse, Dk. 63 Dimata, Dk. 90+1 Emre Kılınç, Dk. 90+5 Ercan Kara (Reeder Samsunspor)



