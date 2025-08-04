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Samsunspor'dan "zor kura" değerlendirmesi

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk için "Belki de bu ayağın en zor kurası oldu" dedi.

calendar 04 Ağustos 2025 15:34
Haber: AA, Fotoğraf: Samsunspor.org
Samsunspor'dan 'zor kura' değerlendirmesi
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Trendyol Süper Lig Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakiplerine ilişkin, "Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk zor takımlar. Belki de bu ayağın en zor kurası oldu." dedi.

Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi. Samsunspor, play-off turunda Panathinaikos (Yunanistan)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, kurada "en güçlü 2 rakibi" çektiklerini ifade etti.


Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk'in güçlü takımlar olduğuna dikkati çeken Bilen, "Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk takımını zaten biliyorsunuz. Beşiktaş'ı da eledi. Panathinaikos ve Shakhtar Donetsk zor takımlar. Belki de bu ayağın en zor kurası oldu. Bunda da bir hayır vardır. Oynayıp göreceğiz." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı takıma güvendiklerini vurgulayan Bilen, "Yapılacak takviyelerle Samsunspor'u, Samsunspor camiasını mutlu edecek bir mücadele vereceğimize inanıyoruz. Sonrası artık futbol şansı diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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