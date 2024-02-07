Samsunspor'dan santrfora Belçika'dan takviye

Samsunspor son olarak Anderlecht'te forma giyen Belçikalı santrfor Benito Raman ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Samsunspor'dan santrfora Belçika'dan takviye
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07 Şubat 2024 16:38
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, golcü futbolcu Benito Raman ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce anlaşmaya varılan 29 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Anderlecht'ten transfer edilen Belçikalı santrfor, imza töreninde yaptığı açıklamada, Samsunspor'un büyük bir camia olduğunu öğrendiğini ve Samsun'a geldiği için mutluluk duyduğunu belirterek, taraftarların önüne çıkmak için sabırsızlandığını ifade etti.

 

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