Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Avrupa Ligi' Play-Off turunda karşılaşacakları Panathinaikos maçı öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basına açıklamalarda bulundu.Avrupa Play-Off turu ve takımın güncel durumu hakkında bilgi veren Veysel Bilen, "Geçtiğimiz hafta yaptığımız 4 transferle kadromuzu daha da güçlendirdik. Önce ayrılan oyuncularımızın yerine takviye yaptık, ardından da uzun maratonu ve yoğun maç trafiğini düşünerek yeni isimleri kadroya kattık, bu çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Yerli transfer konusunda kamuoyundan sorular geliyor. Bu konuda da arayışlarımız var ancak takıma uyum sağlayacak, ekonomik olarak katkı sunacak ve mali dengelerimizi zorlamayacak isimleri tercih edeceğiz. Bildiğiniz üzere harcama limitleri söz konusu, bu limitler içinde kalmak kaydıyla transfer her zaman mümkün" diye konuştu.Devam eden ivmelerini sürdürerek daha fazla başarılar elde etmek istediklerini belirten Veysel Bilen, "Tabii ki aldığımız iki maçta altı puan, ligin henüz başında olmamız, takımların tam olarak hazır olmamaları ve transfer sezonunun devam etmesi dikkate alındığında çok önemli. İnşallah yakaladığımız bu ivmeyi sezon sonuna kadar sürdürerek geçen yıl elde ettiğimiz başarıyı tekrarlarız ve futbol kamuoyunun dikkatlerini üzerimize çekmiş oluruz. Bunun hem camiamıza hem şehrimize hem de şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacağını biliyoruz. Avrupa kupalarında mücadele etme serüvenimizin önemli bir başlangıcına Perşembe günü şahit olacağız. Gayemiz ve hedefimiz Samsunspor olarak bu play-off turunu geçmek. Bunun için hem ekibimize hem teknik heyetimize güveniyoruz. Takımımız iyi çalışıyor, inançlıyız. Bu inançla Perşembe günü Atina'da sahada olacağız. Amacımız bu turu geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak" ifadelerini kullandı.Takımın son durumu hakkında konuşan Bilen, "Takımın son durumuna gelince; Kocaeli maçında Emre ile Holse sakatlandı. Sağlık ekibimiz yoğun şekilde çalışıyor, ancak başkanımızın da ifade ettiği gibi büyük ihtimalle Holse'den bu maçta faydalanamayacağız. Rakip kulüp yönetimiyle de son bir haftadır diyalog halindeyiz. Oldukça centilmence, yapıcı ve işimizi kolaylaştırıcı bir destek veriyorlar, kendilerine teşekkür ediyoruz. Forma konusunda ulusal basında yer alan spekülasyonlar oldu, bazı organlar bu konuyu iki kulübü karşı karşıya getirmek için gündeme taşıdı. Ancak başkanımız noktayı koydu. Bilinmeli ki bu konular UEFA'ya önceden bildirilip onay alınan ve dışına çıkılması mümkün olmayan kararlardır. Dolayısıyla deplasmanda beyaz, iç sahada ise kırmızı-beyaz formamızla sahaya çıkacağız. Zaten biz ne giyersek giyelim, üzerimizdeki ve göğsümüzdeki arma bizim için kutsaldır. O armanın gereğini de Samsunspor ve Samsunlular olarak her dönemde yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ayrıca loca satışlarımız da tamamlandı. 52 adet locanın 2'si UEFA, rakip takım ve başkanımıza ayrıldı, geri kalan 50 locamız ise bugün itibarıyla tamamen satıldı. Bu vesileyle bize destek veren tüm loca sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.