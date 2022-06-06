Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi

Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Bayram Bektaş dönemi
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06 Haziran 2022 00:46
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaştığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Bayram Bektaş ile yapılan görüşmeler sonucunda 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Teknik direktör Bayram Bektaş'ın, 8 Haziran Çarşamba günü Nuri Asan Tesislerindeki imza töreni katılacağı kaydedildi.

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