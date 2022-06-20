Samsunspor'a Fransa'dan gurbetçi

Samsunspor, Dijon'dan gurbetçi futbolcu Amir Arlı'yı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samsunspor'a Fransa'dan gurbetçi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2022 23:01
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransa 2. Lig takımlarından Dijon'da forma giyen gurbetçi oyuncu Amir Arlı'yı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Amir Arlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ