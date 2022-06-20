Samsunspor'a Fransa'dan gurbetçi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransa 2. Lig takımlarından Dijon'da forma giyen gurbetçi oyuncu Amir Arlı'yı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Amir Arlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Amir Arlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ