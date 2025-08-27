27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Samsun'da pankart krizi: İzin vermediler!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek Samsunspor'da karşılaşma öncesi pankart krizi yaşandı. Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet pankartlarına izin verilmedi.

calendar 27 Ağustos 2025 17:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Samsun'da pankart krizi: İzin vermediler!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, perşembe günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakada; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı pankart ve Fatih Sultan Mehmet'in pankartı UEFA ve Samsun Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından kabul edilmedi.

Samsunspor yönetiminden alınan bilgide 19 Mayıs Stadyumu'nda asılacak pankartlara kulübün herhangi bir müdahalesinin olmadığının altı çizilerek, "UEFA organizasyonlarında statta yer alacak bir bardağın bile UEFA'nın iznine tabi olduğu" vurgulandı.


Kararın ardından Samsunspor taraftarları sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bir taraftar paylaşımında, "Yarın (Perşembe) oynayacağımız maç için hazırladığımız pankartta bu görsel bulunduğu için kabul edilmedi yetkililer tarafından. Bu görseli kaldırdık mecburen. Yarın için güzel bir pankart hazırlıyoruz. Mabedimiz 19 Mayıs Stadyumunda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
