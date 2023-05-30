Şampiyonluk yolunda Okan Buruk'un sözleri

Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor. Açıklama geldikçe futbolseverlerin gözünde ciddiyetini de kaybediyor. Lehlerine 40-50 penaltı da verilse mutlu olmayacaklar."

Okan Buruk: "Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor. Açıklama geldikçe futbolseverlerin gözünde ciddiyetini de kaybediyor. Lehlerine 40-50 penaltı da verilse mutlu olmayacaklar." pic.twitter.com/XBp6z2axGi



— Sporx (@sporx) April 23, 2023

Hep, 'Mayıslar bizim' dedik. Bunun altında toplandık."

Okan Buruk: "Hep, 'Mayıslar bizim' dedik. Bunun altında toplandık. Yine mayısların bizim olduğunu ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu söylemek istiyorum. Ancak hiçbir şey bitmedi. Lig devam ediyor" pic.twitter.com/I6fHM39w2U



— Sporx (@sporx) May 16, 2023

Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının büyük bölümünü kazandı."

Okan Buruk: "Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının büyük bölümünü kazandı. Bu sene de taraftarımızla birlikte kazanacağız." pic.twitter.com/mhhgMFg02Z



— Sporx (@sporx) April 30, 2023

"Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz."

Okan Buruk: "Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz." pic.twitter.com/dlJtbkBsFw



— Sporx (@sporx) April 18, 2023

"Galatasaray benim için çok önemli, çok değerli. Burada olmak benim için büyük bir şans."

Okan Buruk: "Galatasaray benim için çok önemli, çok değerli. Burada olmak benim için büyük bir şans. Maddi anlamda da sezon başında bir şey konuşmadık. Bundan sonra da bir şey konuşmayız. Bana hizmet etme şansı verildiği sürece burada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum." pic.twitter.com/YpcQL46NWP



— Sporx (@sporx) April 14, 2023