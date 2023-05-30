Şampiyonluk yolunda Okan Buruk'un sözleri

Okan Buruk'un şampiyonluk yolunda söylediği sözleri hatırlatıyoruz.

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Şampiyonluk yolunda Okan Buruk'un sözleri
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30 Mayıs 2023 22:08
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa giderken hem Galatasaraylı taraftarlara, hem kendi camiasına hem de kamuoyuna önemli açıklamalar yaptı.

Okan Buruk'un şampiyonluk yolundaki önemli açıklamaları Sporx twitter farkıyla:

Okan Buruk: "Galatasaray tarihine geçmek istiyorum."



Okan Buruk: "Fenerbahçe'den her gün bir açıklama geliyor. Açıklama geldikçe futbolseverlerin gözünde ciddiyetini de kaybediyor. Lehlerine 40-50 penaltı da verilse mutlu olmayacaklar."
Okan Buruk: "Hep, 'Mayıslar bizim' dedik. Bunun altında toplandık."
Okan Buruk: "Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının büyük bölümünü kazandı."
Okan Buruk: "Şampiyonluk şarkısını uzun zamandır söylüyoruz."
Okan Buruk: "Galatasaray benim için çok önemli, çok değerli. Burada olmak benim için büyük bir şans."
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