Şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de 21. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da değişti. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Şampiyonluk oranları değişti!
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30 Ocak 2023 19:38
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. 21. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Galatasaray'ın oranı 1.80'den, 1.70'e düştü. Sarı-kırmızılılar şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçen ve lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'nin oranı ise 1.90'dan 1.95'e yükseldi.

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve 5'te 5 yapan Beşiktaş'ın oranı 8'den 7'e düştü.

Deplasmanlardaki kötü performansını Hatay'da da sürdüren Trabzonspor ise 25 oran verildi. Bordo-mavililerin geçen haftaki oranı 13'tü.

Öte yandan Başakşehir'e de 20.00 oran verildi.

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