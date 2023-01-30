Şampiyonluk oranları değişti!

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. 21. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.Galatasaray'ın oranı 1.80'den, 1.70'e düştü. Sarı-kırmızılılar şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.Kasımpaşa'yı 5-1'lik skorla geçen ve lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'nin oranı ise 1.90'dan 1.95'e yükseldi.Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen ve 5'te 5 yapan Beşiktaş'ın oranı 8'den 7'e düştü.Deplasmanlardaki kötü performansını Hatay'da da sürdüren Trabzonspor ise 25 oran verildi. Bordo-mavililerin geçen haftaki oranı 13'tü.Öte yandan Başakşehir'e de 20.00 oran verildi.