UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turunun ikinci maçı bugün (çarşamba) oynanacak.Bayern Münih ile Real Madrid'in 2-2'lik beraberliği sonrası yarı finalin diğer ayağında Borussia Dortmund, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.Signal Iduna Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TV 8,5 ve EXXEN'den yayınlanacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor görev yapacak.Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; FüllkrugDonnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Barcola, Mbappe"Grup aşamasında sahamızda oynadığımız PSG maçından farklı bir maç olacak. Kazanmaya yakın olduğumuz bir maçtı. Paris şu anda zirvede ve o maçta gösterdiğimiz performansın üzerine çıkmamız gerekiyor. Geliştiğimizi göstereceğimize eminim. Her şeye hazırlıklı olmalıyız.""Sezonun bitmesine dört ay kaldı ve 4 kupa için şansımız devam ediyor. Duygularımızı iyi yönetmeli ve baskıyı bir tehlike olarak görmemeliyiz. Avrupa'nın eşsiz bir stadyumunda bu özel maçın tadını çıkarmak ve taraftarlarımız için finale çıkma şansına sahip olmak çok güzel bir durum. Çok iyi bir gösteri olacak. Çok fazla gol olabilir."