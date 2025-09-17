17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı bu akşam oynanacak 6 maçla devam edecek.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi birinci haftası heyecanı ikinci gün oynanacak altı maçla devam edecek.

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler...

19.45 OLYMPIAKOS - PAFOS


Olympiakos, UEFA turnuvalarında evinde oynadığı son 7 maçın 5'ini kazandı ve 2'sinde berabere kaldı. Ancak, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 20 maçta 2 kez kazandı ve 16 kez mağlup oldu. Pafos ise tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Pafos, elemelerde oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Olympiakos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Strefezza, Scipioni, Chiquinho; El Kaabi

Pafos: Michael; Correia, Goldar, Luckassen, Pileas; Pepe, Sunjic; Orsic, Dragomir, Bruno; Anderson

19.45 SLAVIA PRAG - BODO GLIMT

Tarihte ik kez bir Çek takımı ve Norveç takımı, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Çek takımı, UEFA kulüp turnuvalarında oynadığı son 7 maçı kazanamadı. Bodo Glimt ise 2008'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Norveç takımı oldu. Bodo, UEFA turnuvalarında oynadığı son 7 deplasman maçında sahadan galip ayrılamadı. Son galibiyetini 2014'et Braga'ya karşı deplasmanda 2-1 aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Stanek; Holes, Zima, Chaloupek; Doudera, Zafeiris, Dorley, Sadilek; Kusej, Provod; Chory

Bodo Glimt: Haikin; Riisnaes, Gundersen, Björtuft, Sjövold; Evjen, Berg, Auklend; Jörgensen, Helmersen, Hauge

22.00 AJAX - INTER

İki takım, 2005/06 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinden sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. O eşleşmede Inter, toplamda 3-2'lik skorla tur atlamıştı. Hollanda devi, İtalyan takımlarına karşı oynadığı son 7 UEFA kulüp turnuvası maçında kazanamadı. Inter ise Hollandalı rakiplerine karşı oynadığı son 13 UEFA kulüp turnuvası maçında yenilmedi ve 9 kez kazandı. Mavi siyahlılar, son 14 UEFA Şampiyonlar Ligi grup / lig aşaması maçında ise 1 kez yenildi ve 9 kez kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

22.00 BAYERN MÜNİH - CHELSEA

İki takım, 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ardından ilk kez karşı karşıya gelecek. O eşleşmede turu geçen taraf, toplamda 7-1'lik skorla Bayern Münih olmuştu. Alman devi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında İngilizler'e karşı evinde oynadığı son 10 maçın 8'ini kazandı ve 1 kez kaybetti. Bayern Münih, evinde oynadığı son 34 Şampiyonlar Ligi grup / lig aşaması maçının 32'sini kazandı ve 2 kez berabere kaldı. Son mağlubiyeti Aralık 2013'te Manchester City'e karşı 3-2'lik skorla olmuştu. Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde Alman rakiplerine karşı oynadığı son 11 grup / lig aşaması maçının 7'sini kazandı ve 2 kez yenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro

22.00 LIVERPOOL - ATLETICO MADRID

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi grup / lig aşamasında İspanyol rakiplerine karşı oynadığı son 4 maçı kazandı. İngiliz devi, Anfield'da oynadığı son 14 Şampiyonlar Ligi grup / lig aşaması maçını en az 2 gol atarak kazandı. Atletico Madrid, İngiliz rakiplerine karşı oynadığı son 8 maçın yalnızca 1'ini kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Barrios, Koke; Simeone, Griezmann, Gonzalez; Sörloth

22.00 PSG - ATALANTA

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, İtalyan rakiplerine karşı oynadığı son 12 maçta yenilmedi ve 6 kez kazandı. Atalanta, UEFA kulüp turnuvalarındaki bir Fransız takımına karşı son yenilgisini 2019/20'de PSG'den almıştı. Ardından Lyon ve Marsilya ile oynadığı eşleşmelerden galip ayrılmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstovic

