Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi birinci haftası heyecanı ikinci gün oynanacak altı maçla devam edecek.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
19.45 OLYMPIAKOS - PAFOS
Olympiakos, UEFA turnuvalarında evinde oynadığı son 7 maçın 5'ini kazandı ve 2'sinde berabere kaldı. Ancak, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 20 maçta 2 kez kazandı ve 16 kez mağlup oldu. Pafos ise tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Pafos, elemelerde oynadığı son 6 maçta mağlup olmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Olympiakos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Strefezza, Scipioni, Chiquinho; El Kaabi
Pafos: Michael; Correia, Goldar, Luckassen, Pileas; Pepe, Sunjic; Orsic, Dragomir, Bruno; Anderson
19.45 SLAVIA PRAG - BODO GLIMT
Tarihte ik kez bir Çek takımı ve Norveç takımı, Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Çek takımı, UEFA kulüp turnuvalarında oynadığı son 7 maçı kazanamadı. Bodo Glimt ise 2008'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan ilk Norveç takımı oldu. Bodo, UEFA turnuvalarında oynadığı son 7 deplasman maçında sahadan galip ayrılamadı. Son galibiyetini 2014'et Braga'ya karşı deplasmanda 2-1 aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Slavia Prag: Stanek; Holes, Zima, Chaloupek; Doudera, Zafeiris, Dorley, Sadilek; Kusej, Provod; Chory
Bodo Glimt: Haikin; Riisnaes, Gundersen, Björtuft, Sjövold; Evjen, Berg, Auklend; Jörgensen, Helmersen, Hauge
22.00 AJAX - INTER
İki takım, 2005/06 Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesinden sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. O eşleşmede Inter, toplamda 3-2'lik skorla tur atlamıştı. Hollanda devi, İtalyan takımlarına karşı oynadığı son 7 UEFA kulüp turnuvası maçında kazanamadı. Inter ise Hollandalı rakiplerine karşı oynadığı son 13 UEFA kulüp turnuvası maçında yenilmedi ve 9 kez kazandı. Mavi siyahlılar, son 14 UEFA Şampiyonlar Ligi grup / lig aşaması maçında ise 1 kez yenildi ve 9 kez kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts
Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez
22.00 BAYERN MÜNİH - CHELSEA
İki takım, 2019/20 Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ardından ilk kez karşı karşıya gelecek. O eşleşmede turu geçen taraf, toplamda 7-1'lik skorla Bayern Münih olmuştu. Alman devi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında İngilizler'e karşı evinde oynadığı son 10 maçın 8'ini kazandı ve 1 kez kaybetti. Bayern Münih, evinde oynadığı son 34 Şampiyonlar Ligi grup / lig aşaması maçının 32'sini kazandı ve 2 kez berabere kaldı. Son mağlubiyeti Aralık 2013'te Manchester City'e karşı 3-2'lik skorla olmuştu. Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde Alman rakiplerine karşı oynadığı son 11 grup / lig aşaması maçının 7'sini kazandı ve 2 kez yenildi.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane
Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro
22.00 LIVERPOOL - ATLETICO MADRID
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi grup / lig aşamasında İspanyol rakiplerine karşı oynadığı son 4 maçı kazandı. İngiliz devi, Anfield'da oynadığı son 14 Şampiyonlar Ligi grup / lig aşaması maçını en az 2 gol atarak kazandı. Atletico Madrid, İngiliz rakiplerine karşı oynadığı son 8 maçın yalnızca 1'ini kazandı.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike
Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Barrios, Koke; Simeone, Griezmann, Gonzalez; Sörloth
22.00 PSG - ATALANTA
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, İtalyan rakiplerine karşı oynadığı son 12 maçta yenilmedi ve 6 kez kazandı. Atalanta, UEFA kulüp turnuvalarındaki bir Fransız takımına karşı son yenilgisini 2019/20'de PSG'den almıştı. Ardından Lyon ve Marsilya ile oynadığı eşleşmelerden galip ayrılmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola
Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstovic
