Sami Uğurlu'dan Fenerbahçe yanıtı!

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Uğurlu, Fenerbahçe ve Jose Mourinho'nun kendisinde ayrı bir motivasyon sağlayıp sağlamadığına yönelik soruya cevap verdi.
Sami Uğurlu, "Mourinho üzerinden değerlendirmemek lazım. Mourinho, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi. Türk futbolunda olmasının herkes için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Onun olması ayrı bir motivasyon değil. Fenerbahçe'nin olması başlı başına bir motivasyon. Galatasaray olması başlı başına motivasyon. Başlarında kim olursa olsun. Tabii ki Mourinho'nun ne kadar büyük bir isim olduğunu biliyoruz ama Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un büyüklüğü o motivasyon için yeterli oluyor her teknik direktör için." dedi.
Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Uğurlu, Fenerbahçe ve Jose Mourinho'nun kendisinde ayrı bir motivasyon sağlayıp sağlamadığına yönelik soruya cevap verdi.
Sami Uğurlu, "Mourinho üzerinden değerlendirmemek lazım. Mourinho, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi. Türk futbolunda olmasının herkes için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Onun olması ayrı bir motivasyon değil. Fenerbahçe'nin olması başlı başına bir motivasyon. Galatasaray olması başlı başına motivasyon. Başlarında kim olursa olsun. Tabii ki Mourinho'nun ne kadar büyük bir isim olduğunu biliyoruz ama Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un büyüklüğü o motivasyon için yeterli oluyor her teknik direktör için." dedi.
Alanyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.