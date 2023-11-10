Samet Akaydin'in kader maçı Adana Demirspor

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Samet Akaydin, Trabzonspor maçında yaptığı hataları Adana Demirspor maçında telafi etmek istiyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Samet Akaydin'in kader maçı Adana Demirspor
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10 Kasım 2023 11:17
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçında ilk 11'de oynattığı ancak yaptığı hatalar sonrası oyundan almak zorunda kaldığı Samet Akaydin'la özel olarak ilgilenip terapi uyguluyor.

SAMET'İN KADER MAÇI

Milli futbolcuyla baş başa görüşerek moral veren ve Trabzonspor maçını unutmasını isteyen Kartal, önlerindeki Adana Demirspor karşılaşmasına konsantre olmasını istedi. Morali büyük ölçüde düzelen Samet, eski takımına karşı iyi performans göstererek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıkarken bu maçlarda gol katkısı yapamadı.



 
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