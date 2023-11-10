Samet Akaydin'in kader maçı Adana Demirspor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçında ilk 11'de oynattığı ancak yaptığı hatalar sonrası oyundan almak zorunda kaldığı Samet Akaydin'la özel olarak ilgilenip terapi uyguluyor.Milli futbolcuyla baş başa görüşerek moral veren ve Trabzonspor maçını unutmasını isteyen Kartal, önlerindeki Adana Demirspor karşılaşmasına konsantre olmasını istedi. Morali büyük ölçüde düzelen Samet, eski takımına karşı iyi performans göstererek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.29 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 resmi maça çıkarken bu maçlarda gol katkısı yapamadı.