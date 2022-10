Samet Akaydın: 'Futboldan başka bir şey düşünmüyorum'

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un savunmadaki başarılı isimlerinden Samet Akaydın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. İşte Akaydın'ın sözleri..."Biraz hareketli bir çocuktum. Okulda olsun, dışarda olsun çok yaramazmışım küçükken. Sürekli yanımda birisinin olması lazımmış yoksa başıma kazalar geliyormuş. Yerimde duramıyormuşum. Çok kazalar atlattım açıkçası. Araba mı çarpmadı desem, evin üstünde oynarken aşağıya düşmedim mi desem Ailem bundan dolayı sürekli beni bir nevi ev hapsinde tutmaya çalışıyordu. Dışarıya fazla çıkarmıyorlardı beni. Yaramaz bir çocuktum kısacası.""Bir ablam var. Evli ve iki çocuk sahibi. Babam üniversite mezunu, mobilya dekorasyon teknikeri; şu anda emekli. Annem ev hanımı. Bir kardeşim vardı, rahmetli oldu.""Trabzon Yunus Emre Lisesi'ni bitirdim. Futbol oynamamdan dolayı üniversite eğitimi alamadım. Ama en kısa sürede üniversite eğitimini de tamamlayacağım.""İlkokuldaki beden eğitimi öğretmenim, okulun önünde beni izlemiş. Yanına çağırıp "Futbol oynuyor musun, lisansın var mı?" diye sordu. Ben de "Oynamıyorum hocam" karşılığını verdim. "Sana yardımcı olacağım" dedi. Onun ismini vererek şehrin en köklü kulüplerinden Trabzon İdmanocağı'na gittim ve futbol serüvenim öyle başladı.""Trabzon İdmanocağı'nın benim için çok ayrı bir yeri var. Çünkü futbola ilk başladığım yer orası. İki-üç sene sonra da Trabzonspor altyapısına transfer oldum. Trabzonspor'da bir yıl futbol oynadım. Bir yıl sonra benim de aralarında bulunduğum 1994 doğumluların tamamını yolladılar. Bize "Gidin kendinize takım bulun" dediler. O sene Trabzon İdmanocağı'na geri döndüm. Türkiye şampiyonasına gittik ve güzel bir başarı yaşadık. Sonra Boluspor'a transferimle kariyerimde yeni bir kapı açıldı. A2 takımında oynadıktan sonra ilk profesyonel imzayı Boluspor'da attım. A takımla idmanlara, A2 takımında da maçlara çıkıyordum. Yaşım ilerledikçe 3. Lig takımlarında kiralık oynamaya başladım. İstanbul'da Sancaktepe Belediyespor'da kiralık oynarken şampiyonluk yaşayıp 2. Lig'e çıktık. Ben de takımda devam ettim. Sonra Şanlıurfaspor'a transfer oldum. Ardından da Ankara Keçiören'e Keçiören'de güzel bir sezon geçirdim. Süper Lig'den teklifler geliyordu. Ama devre arasında Adana Demirspor'a transfer oldum. Süper Lig'i değil, 1. Lig'deki Adana Demirspor'u tercih ettim. Şimdi dönüp bakınca çok güzel bir birliktelik olduğunu görüyorum.""Belki komik gelecek ama futbola forvet olarak başladım. Yaş grubumda diğer arkadaşlarımdan daha uzun boyluydum. Fiziksel olarak hepsinden üstündüm. Bu da o zamanlar topa daha iyi vurmamı sağlıyordu. Yaş ilerledikçe tabiî farklı olmaya başladı. Bir hocam vardı. Beni önce orta sahada, sonra da stoperde denedi. Beni stoper oynatan ilk hocam Trabzon İdmanocağı'nda Kamil Aydın'dı. Burada ismini anayım. Ona çok şey borçluyum.""Valla forvet oynamak isterdim ama stoper oynamak daha zor.""Açık konuşmak gerekirse ben o hayaller içine hiç girmedim. İlle de Trabzonspor forması giymek istiyorum gibi bir durumum olmadı. Ama Trabzonluyum tabiî. Trabzonspor'a her zaman saygı duyuyorum. Orası benim şehrim sonuçta. Ama Trabzonspor formasını ille giyeceğim diye çok büyük hayaller içine girmedim. Ben her zaman "Hayırlısı olsun" derim.""İlk profesyonel imzayı atmak gerçekten farklı bir duygu. Kendini akranlarından farklı hissediyorsun. Sonuçta sen profesyonel oluyorsun ama akranların henüz değil. O anki duygu tabiî. Çocukluk hayalleri, değişik bir duygu... Her anlamda sana farklı bir şey katıyor profesyonellik. Sonuçta A takımla idmanlara çıkıyorsun. Kendini daha çok geliştiriyorsun. Ben o kadar mutlu olmuştum ki ilk imzayı attığım zaman; önce ailemi aradım. "Profesyonel imza attım. Artık profesyonel bir futbolcuyum" diyerek şakalar, espriler oldu aile arasında. Çok güzel bir gelişmeydi.""İsim vermeyeyim ama Süper Lig'den iki-üç takımdan teklifler almıştım. Ancak Murat Sancak Başkanımız benim transferim konusunda çok istekliydi. Adana Demirspor'u tercih etmem konusunda Murat Başkanın bu tavrının büyük payı var. Diğer kulüplere göre o beni daha çok istedi. Her zaman daha çok isteyen alır.""O konuda gerçekten farklı bir takımız. Ben bile kendi takımımda kendimi farklı hissediyorum. Adana Demirspor'un dört büyüklerden hiçbir farkının olmadığını hatta bizim kulübün daha sempatik olduğunu düşünüyorum. Başkanımız diyor ya, "Herkesin ikinci takımı olacağız" diye Gerçekten öyleymiş gibi hissediyorum. Bu da tabiî ki Mario Balotelli, Belhanda gibi oyuncuların gelmesiyle gerçekleşti. Takım da gerekeni yaptığı zaman geçen seneki başarımız ortaya çıktı. Üst üste galibiyetler aldık. Lige güzel bir giriş yaptık. Oynadığımız futbol da insanların gözüne hoş geliyor. Tabiî bu da bizim farklılığımızı yansıtıyor. Başkanımız da herkes tarafından sevilen birisi. Bu da kulüp ve camia için ekstra bir katkı. Taraftarımızı söylemeye zaten gerek yok. Türkiye nasıl bir taraftara sahip olduğumuzu biliyor. Tüm bunlar da takımı bir cazibe merkezine dönüştürüyor.""Diğer defans oyuncularına göre biraz daha az kart gören bir oyuncuyum aslında. Bunun sebebi de her topa atlayan değil de ayakta kalmayı ve dengeli olmayı tercih eden bir stoper olmam diye düşünüyorum. Küçüklüğümden beri bana böyle öğretiliyor. Altyapıda böyle eğitim almıştım. Bir stoper her zaman ayakta kalacak diye öğrenmiştim. Bu da fazla kart görmememe sebep oluyor diye düşünüyorum.""Açık konuşmak gerekirse hiç kimseden çekinmiyorum. Bir forvet oyuncusundan çekinecek bir yapım yok. İyi isim diye sorarsanız, beğendiğim forvetler var ama hiçbiri bende çekinme duygusu uyandırmıyor. Trabzonspor'dan Cornelius, bizim takımdan da Mario Balotelli ve Assombalonga beğendiğim forvetler.""Yetenek olarak Yunus Akgün'ü beğeniyorum. Kardeşim zaten! Yabancı olarak da Mario Balotelli çok kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci'yi beğeniyorum. Defans oyuncusu olarak da Marcao'yu beğeniyordum ama o da gitti.""Sergio Ramos'u çok beğeniyorum. Çalışması olsun, özel hayatı olsun çok hoşuma gidiyor. Onu ve yaşayışını yakından takip ediyorum. Çalışmalarını izliyorum. Ancak oyun tarzını benzetiyor musun diye sorarsanız, hiç benzetmiyorum.""Kendine çok iyi bakan, her şeyine dikkat eden biriyim. Beslenmeme, çalışmama ve dinlenmeme inanılmaz biçimde özen gösteriyorum. Diyetisyeniyle özel antrenörüyle çalışmalarımı özel olarak yapıyorum. En büyük artım bunlar oldu. Aşırı inatçı olmam da etkili olmalı. Biliyorsunuz, bizim Trabzonlularda biraz inatçılık vardır. Bir şeyi kazanmak istediğimiz zaman her şeyi yapıyoruz.""Evet, mesela biz de aramızda konuşuyoruz, "Şöyle bir futbolcu vardı, çok yetenekliydi, bu çocuk nasıl bir yere gelemedi" diyoruz. Olmuyor bazen. Nasibe inanıyorum. Nasip diye bir şey kesinlikle var. Bazıları der ki mesela "Çalışmadı diye olmadı." Ama ben yetenekli olup, çok çalışıp da olamayanı da gördüm. Nasip diyorum.""Futboldan başka bir şey düşünmüyorum. Zaten düşünmemek gerekiyor. Mesela maça mı çıkıyorsun? Sadece maçı hayal etmen, her şeyden uzaklaşman lâzım. Ben öyle yapıyorum. Maça bir gün kala her şeyle irtibatımı kesiyorum. Kimseyle konuşmuyorum, görüşmüyorum. Sadece futbola odaklanıyorum. Yeri geldiği zaman telefonumu bile kapatıyorum.""Oyun stilimi İtalya Ligi'ne uygun görüyorum. Avrupa'da oynamak gibi bir hayalim açıkçası şu anda yok. Bundan sonra da Türkiye'de devam etmek istiyorum. Biraz daha genç olsaydım düşünebilirdim. Aslında çok yaşlı sayılmam ama biraz daha genç olsaydım daha farklı olabilirdi. Sezon sonu ne olur, ilerleyen yıllarda ne olur bilinmez tabii.""Yerli ve yabancı ayrımı yapanlara tuhaf bakıyorum. Bence iyi olan oynuyor. Yabancı oyuncu geldi diye yerli oyuncudan daha iyi anlamına gelmiyor. Bunu aşmamız lazım. Ben şuna inanıyorum; bizim oyuncularımız gerçekten çok yetenekli. Sadece biraz güvenmemiz lâzım. Güvendiğimiz zaman aşamayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Bunu örneklerle gösterdik geçen sene Tayyip'le beraber.""Hocam tahminimce soğukkanlı olmamı, topa müdahale ediş şeklimi beğeniyor. Bunların artılarım olduğunu düşünüyorum. Eksi yönlerime gelince; biraz daha az sinirlenmem lâzım. Çok çabuk sinirleniyorum saha içerisinde ve biraz agresifleşiyorum. Bunu azaltmam gerekiyor.""Bizde çok güzel bir rekabet var, tatlı bir rekabet. Herkes birbirini seviyor. Mükemmel bir arkadaşlık var. Teker teker hepimiz de birbirimizin başarılı olmasın istiyoruz. Ben oynamadığım zaman onun başarılı olmasını istiyorum. O oynamadığı zaman bana gelip destek oluyor. Geçen sezon böyleydi. Tayyip oynadı, ben oynamadım, ona destek oldum. Sonra Tayyip oynamadı, ben oynamaya başladım, o bana her zaman destek olmaya başladı. Bu böyle devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü bizde harika bir arkadaşlık ortamı var. Sürekli beraberiz. Antrenmanda beraberiz, antrenmandan çıkıyoruz, dışarda yine beraberiz. Bizde sadece antrenmanlarda rekabet var, sahanın dışında yok.""Montella deyince benim direkt "Baba" diyesim geliyor. Açıkçası bana o kadar yakın. "Father" diye sesleniyorum, o da bana "Oğlum" diyor, şakalaşıyoruz. Onu inanılmaz seviyorum. Çünkü benim hayatıma futbol açısından farklı bir dokunuşu oldu. O geldikten sonra farklı bir Samet oldum. Olmaya da devam edeceğim. Hocam bana her zaman maça çıkmadan şöyle der; "Kendine sınır koyma, sende bu sınırları aşabilecek güç var." Ben de onun bu söylediklerini aklımdan hiç çıkarmıyorum.""Yürümeyi çok severim. Antrenmandan çıkarım, biraz dinlendikten sonra yürüyüş yaparım. Yürürüm, oturup bir yerde kahvemi içerim. Sonra kalkar, tekrar yürürüm. Öyle çok hareketlilikten yana değilimdir. Hayatım standarttır. Sükûneti severim. Kendi hâlinde, daha çok arkadaşlarıyla oturup kahve içen veya yürüyüş yapan bir tarzım var.""Tavuk yemeyi çok severim. Kırmızı etle fazla aram yoktur. Tavuk yemeklerinin ise hepsini severim. Adana'da bazen kebap yiyorum ama sonra bir hafta karnım ağrıyor. Yine de Adana kebabından vazgeçemiyorum. Bu kebabın kendini sevdiren ve yediren farklı bir yanı var. Trabzonluyum ama balık sevmiyorum. Herkes buna şaşırıyor fakat gerçekten de öyle. Balığı sadece zirvesinde yani Trabzon'da yiyorum. Ama tavuksuz yapamam.""Samet Akaydın'a unutamadığın maçı sorarsanız bunun cevabını herkes bilir (gülüyor). Beşiktaş maçı tabiî Geçtiğimiz sezon içeride oynadığımız maçta 83 ve 88'de peş peşe attığım gollerle 2-1 öne geçmiştik. Ancak attığım ikinci gol sayılmadı. Nasıl anlatayım, 1 ay boyunca uyuyamadım. İptal edilen o golün etkisinde kaldım. Rüyalarıma girdi. Spiker, "Gol olsaydı belki de torunlarına anlatacaktı" demişti ya Gerçekten belki de torunlarıma anlatacaktım ama ben yine de anlatacağım. Çünkü hem ben hem de tüm Adana Demirspor taraftarları onu gol olarak kabul ettik. O anı hayatım boyunca asla unutmayacağım."Gerçekten çok harika bir tesis yapmışlar. Keşke daha önce gelseydik diye şakalaşıyoruz aramızda. Her şey üst düzeyde. Yemekler olsun, tesisler olsun her şey dört dörtlük, Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmaz bir yer.