Samet Akaydin ayrılık için gemileri yaktı!

Fenerbahçe'de takımdan ayrılmak isteyen Samet Akaydin, ocak ayındaki devre arasına kadar sahaya çıkmak istemiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin ayrılık için gemileri yaktı!
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14 Aralık 2024 18:16
Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçında hata yapıp gole sebep olan Samet Akaydin'in, mental olarak çöktü.

FORMA GİYMEK İSTEMİYOR

Menajerine takım bulması için haber gönderen milli futbolcunun, devre arasına kadar forma giymek istemediği öğrenildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Samet Akaydin, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. 30 yaşındaki stoper, söz konusu 41 karşılaşmada 3 bin 177 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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