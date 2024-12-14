Samet Akaydin ayrılık için gemileri yaktı!

Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçında hata yapıp gole sebep olan Samet Akaydin'in, mental olarak çöktü.
FORMA GİYMEK İSTEMİYOR
Menajerine takım bulması için haber gönderen milli futbolcunun, devre arasına kadar forma giymek istemediği öğrenildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Samet Akaydin, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. 30 yaşındaki stoper, söz konusu 41 karşılaşmada 3 bin 177 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
FORMA GİYMEK İSTEMİYOR
Menajerine takım bulması için haber gönderen milli futbolcunun, devre arasına kadar forma giymek istemediği öğrenildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Samet Akaydin, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. 30 yaşındaki stoper, söz konusu 41 karşılaşmada 3 bin 177 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.