Salih Uçan riske edilmeyecek

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de son oynadığı Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'ın tedavisi devam ediyor.
Yıldız oyuncunun ağrıları azalsa da Samsunspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
18 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Salih Uçan bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
Yıldız oyuncunun ağrıları azalsa da Samsunspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
18 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Salih Uçan bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.