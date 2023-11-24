Salih Uçan riske edilmeyecek

Beşiktaş'ta son oynadığı Başakşehir maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan'ın, Samsunspor maçında riske edilmeyeceği iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan riske edilmeyecek
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24 Kasım 2023 10:23
Beşiktaş'ın, Süper Lig'de son oynadığı Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Salih Uçan'ın tedavisi devam ediyor.

Yıldız oyuncunun ağrıları azalsa da Samsunspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

18 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıkan Salih Uçan bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. 

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