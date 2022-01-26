Beşiktaş'ta gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan ve yedek kalan Salih Uçan'a Süper Lig'den yeni bir talip çıktı.



Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'un da ilgilendiği Salih Uçan'a bu kez Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir talip oldu.



Medipol Başakşehir, Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş Kulübü kararı Salih Uçan'a bıraktı. 28 yaşındaki futbolcu ise düşünmek için süre istedi.



Beşiktaş'ta 15 maça çıkan ve sadece 6 kez ilk 11 başlayan Salih Uçan, toplamda 558 dakika süre aldı.



Salih Uçan düşünmek için süre istedi. Yakın zamanda transfer olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak.





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