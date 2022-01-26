Salih Uçan'a Emre Belözoğlu kancası

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Salih Uçan'a talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Salih Uçan'a Emre Belözoğlu kancası
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26 Ocak 2022 16:06
Salih Uçan
Salih Uçan
Beşiktaş
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla beklentileri karşılayamayan ve yedek kalan Salih Uçan'a Süper Lig'den yeni bir talip çıktı.

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'un da ilgilendiği Salih Uçan'a bu kez Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir talip oldu.

Medipol Başakşehir, Salih Uçan'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş Kulübü kararı Salih Uçan'a bıraktı. 28 yaşındaki futbolcu ise düşünmek için süre istedi.

Beşiktaş'ta 15 maça çıkan ve sadece 6 kez ilk 11 başlayan Salih Uçan, toplamda 558 dakika süre aldı.

Salih Uçan düşünmek için süre istedi. Yakın zamanda transfer olumlu ya da olumsuz sonuçlanacak.

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