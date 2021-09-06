Salah, Liverpool'u şoke etti: 27 milyon euro

Liverpool'un 30 yıl sonra gelen şampiyonluğunda kilit rol oynayan ve dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri olan Muhammed Salah, yeni sözleşme görüşmelerinde çıtayı çok yukarı koydu.



Daily Mail'in haberine göre 29 yaşındaki oyuncu, haftalık 580 bin euro maaş isteyerek (Yıllık yaklaşık 27 milyon euro) Liverpool tarihinin en çok para kazanan futbolcusu olmayı hedefliyor.



2 yıl daha sözleşmesi olan ve şu anda senelik 12 milyon euro kazanan Salah'ın, sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda da takımdan ayrılmak istediği kaydediliyor.



2017'de geldiği Liverpool'da 206 maçta 127 gol ve 49 asistlik performans sergileyen Salah, Premier Lig şampiyonluğuyla birlikte Şampiyonlar Ligi ve Kulüpler Dünya Kupası da kazandı.



