Sakaryaspor, Rashad Muhammed'i kadrosuna kattı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, kanat oyuncusu 29 yaşındaki Rashad Muhammed'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Sakaryaspor, Rashad Muhammed'i kadrosuna kattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2023 22:58
1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Rashad Muhammed'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen kanat oyuncusu Rashad Muhammed ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Rashad." ifadesi kullanıldı.

Fransa doğumlu 29 yaşındaki oyuncu Ankara Keçiörengücü, Sarpsborg 08 FF, Erzurumspor FK'de forma giymişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery