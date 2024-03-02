Sakaryaspor: "İyi oyunla iyi sonuç aldık"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı kazandıkları Manisa FK maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor: 'İyi oyunla iyi sonuç aldık'
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02 Mart 2024 23:34
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karslı, oyunun bazı bölümlerinde kendi sahalarında top yapamadıklarını dile getirdi.

İyi mücadele ederek haklı bir galibiyet elde ettiklerini aktaran Karslı, "Bazen böyle zor müsabakalarda kritik sonuçlar, kritik değerlendirmelerle hedefe gidebilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesiydi." dedi.

Turgay Karslı, hafta başında toplanarak daha sağlıklı ilerleme konusunda değerlendirme yapacaklarını anlatarak, "Mücadele gücü yüksek bir oyun olmuştu. Mutluyuz, sevinçliyiz. İyi bir oyun, iyi bir sonuç." ifadelerini kullandı.

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