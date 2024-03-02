TFF 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Rajko Rotman ve 90. dakikada Yonathan del Valle attı.
Sakaryaspor'da Burak Süleyman, Manisa FK'de ise Burak Altıparmak uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, 43 puana yükseli. Manisa FK, 28 puanda kaldı.
Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında Adanaspor deplasmanına gidecek. Manisa FK, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Karşılaşmada Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Rajko Rotman ve 90. dakikada Yonathan del Valle attı.
Sakaryaspor'da Burak Süleyman, Manisa FK'de ise Burak Altıparmak uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, 43 puana yükseli. Manisa FK, 28 puanda kaldı.
Sakaryaspor, ligin bir sonraki haftasında Adanaspor deplasmanına gidecek. Manisa FK, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.
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