Sakaryaspor'a coşkulu karşılama

Trendyol 1. Lig'de play-off finaline kalan Sakaryaspor'u taraftarları coşkuyla karşıladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor'a coşkulu karşılama
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12 Mayıs 2024 00:32
Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u 2-0 yenerek doğrudan play-off finali oyamaya hak kazanan Sakaryaspor'u taraftarları kente dönüşte coşkuyla karşıladı.

Normal sezonu 60 puanla 3. sırada tamamlayan, ligin son maçında deplasmanda Kocaelispor'a karşı galip gelen ve Trendyol Süper Lig'e yükselmek için oynanacak play-off etabında doğrudan finale kalan Sakaryaspor'un kafilesini taşıyan otobüs, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişelerinden şehre giriş yaptı.

Yeni Cami yönünden Rüstemler Tesisleri'ne giden Sakaryaspor kafilesine taraftar da yolun bazı kesimlerinde eşlik etti.

Sevinç yaşayan Sakaryaspor taraftarları, karşılama esnasında Rüstemler Tesisleri'nde meşale yakarak tezahüratta bulundu.

Burada Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç ve bazı futbolcular da taraftarlara "üçlü" çektirdi.

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