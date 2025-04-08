Saint-Maximin bir döndü pir döndü!

Teknik direktör Jose Mourinho ile tartışan ve bir süreliğine kadro dışında kalan Allan Saint-Maximin, Trabzonspor maçında etkili performans sergiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Saint-Maximin bir döndü pir döndü!
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08 Nisan 2025 09:04
Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro kiralık bedeli ödeyerek Ah Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, sezon genelinde beklentiler uzak bir performans sergiledi.

Trabzonspor maçında mücadeleye 11'de başlayan ve etkili performans gösteren oyuncu, adet küllerinden doğdu.

MOURINHO İLE TARTIŞTI

Teknik direktör Jose Mourinho, sezonun ilk yarısında Fransız yıldızdan oldukça faydalanırken kendisini 11'den düşürmeye başladı.

Üçlü sistemde Maximin'in yerinin olmadığı düşünen Portekizli çalıştırıcı, kanat oyuncusunun yeteri kadar idman yapmadığını ve bundan dolayı oynamadığını söyledi.

İkili arasındaki tartışmanın medyaya yansımasının ardından milli arada Mourinho'dan özür dileyen Maximin, tekrar formasına kavuştu.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Fransız yıldız, oyuna ilk 11'de başladığı Trabzonspor maçında oldukça etkili bir performans sergiledi ve Talisca'nın attığı ikinci golde asisti yapan isim oldu.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkan oyuncu, 3 gol 5 asistlik performansla mücadele etti. 

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