Sadettin Saran'dan galibiyete dev prim!

Fenerbahçeli futbolcular, yenilgiyi unuttu, seri galibiyetler almaya başladı ve derbide de Beşiktaş'ı mağlup etti.
Sadettin Saran yönetimi de bu başarıyı karşılıksız bırakmadı. Sarı-lacivertli futbolcular, Beşiktaş derbisinin primi olarak 1.2 milyon Euro'ya (58.25 milyon TL) hak kazandı.
YİNE PRİM VERECEK
Fenerbahçe sıradaki Viktoria Plzen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarından da 3'er puan çıkarırsa, Saran yönetimi takıma yine prim verecek.
