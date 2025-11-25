24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-1
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
2-1
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
2-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Sadettin Saran'dan Asensio'ya gülümseten soru!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Rizespor galibiyeti sonrası uçakta oyuncuları tebrik ederken Marco Asensio ile attığı şutun bilinçli olup olmadığı üzerine esprili bir diyalog yaşadı.

25 Kasım 2025 08:58
Sadettin Saran'dan Asensio'ya gülümseten soru!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 2-0'dan geri gelip 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından İstanbul'a dönüş uçağında oyuncuları tek tek tebrik etti.

Neşeli halleriyle dikkat çeken Saran, 2 golle karşılaşmanın yıldızı olan Marco Asensio ile gülümsetici bir diyalog gerçekleştirdi.

Saran, ceza sahası dışından yerden sektirerek attığı golü sorup, "Topa vurduğunda önce aşağı, sonra yukarı gitti. Bunu bilerek mi yaptın?" dedi.


İspanyol hücumcu, "Evet, tabii ki" yanıtını verdi.

Saran, ''Gerçekten mi?'' diye sorunca Asensio, ''Evet, evet'' söyleminde bulundu.

İSPANYA ONU KONUŞUYOR

Öte yandan İspanyol basını ise oyuncunun formunu sayfalarına taşıdı.

Marca, "Asensio, Türkiye'deki durdurulamaz performansını sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye'deki herkesin umutla beklediği lider oldu" ifadelerini kullandı.

Mundo Deportivo, "Durdurulamaz Asensio", AS ise "Asensio kariyerinin en tuhaf golünü attı. Kullandığı teknik hayran bıraktı'' notunu düştü. 

 
SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
