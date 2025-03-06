Sacha Boey'dan Galatasaray'a yeşil ışık!

Bayern Münih'in yollarını ayırmak istediği Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönüşe sıcak bakıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Sacha Boey'dan Galatasaray'a yeşil ışık!
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06 Mart 2025 08:50
Galatasaray'dan geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'e giden Sacha Boey, Alman devinde sakatlıkların da etkisiyle istediğini bulamadı.

Boey, Bayern Münih forması altında yalnızca 13 maçta süre bulabildi. Bayern Münih, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle ilk 11'in düzenli oyuncusu olmayan Sacha Boey için yaz aylarında gelebilecek uygun teklifleri değerlendirme kararı aldı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Sacha Boey için bu gelişmeler sonrası Galatasaray'ın adı da gündeme gelirken Fransız futbolcunun sarı-kırmızılılara geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında 83 maçta sahaya çıkan Sacha Boey, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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