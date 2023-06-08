Sacha Boey'a Bundesliga'dan talip!

Galatasaray'ın genç sağ bekiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla dikkat çeken 22 yaşındaki sağ bekin Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un radarında olduğu belirtildi.
Brighton, Newcastle United, Arsenal, Milan, Juventus, Roma, Ajax ve Monaco'nun transfer listesinde yer aldığı kaydedilen Fransız futbolcuya Bundesliga temsilcisinin yakın ilgi duyduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın 25 milyon euroluk bir bonservis belirlediği Sacha Boey için Bundesliga ekibinin temaslara başladığı kaydedildi. Sacha Boey dışında diğer isimlerle de kulübün görüşmelerde bulunacağı vurgulandı.
WOLFSBURG SAĞ BEK ARIYOR
Katar ekibi Al Sadd'ın Paulo Otavio'ya ciddi şekilde ilgi duyduğu ve Wolfsburg'un bu nedenle kadrosuna bir sağ bek dahil etmeyi hedeflediği belirtildi.
1.15 MİLYON EUROYA ALINDI
Rennes altyapısında yetişen Sacha Boey, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Dijon forması giydi. Genç sağ bek, 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro bedelle Galatasaray'a imza attı. Fransız futbolcu için ödenen bonservisinin bonuslarla birlikte 2 milyon euroyu bulabileceği kaydedildi.
Galatasaray'da Okan Buruk'un sezon başı kampına dahil etmediği Sacha Boey, sarı-kırmızılılarda sezonun ilk maçında yaşanan sakatlıklar sonrası formayı kaptı. Fransız sağ bek, takımın vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdırdı.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray'da 33 resmi maçta forma şansı buldu. 22 yaşındaki sağ bek, sarı-kırmızılılarda bu süreçte 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Sacha Boey aynı zamanda takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.
Brighton, Newcastle United, Arsenal, Milan, Juventus, Roma, Ajax ve Monaco'nun transfer listesinde yer aldığı kaydedilen Fransız futbolcuya Bundesliga temsilcisinin yakın ilgi duyduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın 25 milyon euroluk bir bonservis belirlediği Sacha Boey için Bundesliga ekibinin temaslara başladığı kaydedildi. Sacha Boey dışında diğer isimlerle de kulübün görüşmelerde bulunacağı vurgulandı.
WOLFSBURG SAĞ BEK ARIYOR
Katar ekibi Al Sadd'ın Paulo Otavio'ya ciddi şekilde ilgi duyduğu ve Wolfsburg'un bu nedenle kadrosuna bir sağ bek dahil etmeyi hedeflediği belirtildi.
1.15 MİLYON EUROYA ALINDI
Rennes altyapısında yetişen Sacha Boey, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Dijon forması giydi. Genç sağ bek, 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin euro bedelle Galatasaray'a imza attı. Fransız futbolcu için ödenen bonservisinin bonuslarla birlikte 2 milyon euroyu bulabileceği kaydedildi.
Galatasaray'da Okan Buruk'un sezon başı kampına dahil etmediği Sacha Boey, sarı-kırmızılılarda sezonun ilk maçında yaşanan sakatlıklar sonrası formayı kaptı. Fransız sağ bek, takımın vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdırdı.
Sacha Boey bu sezon Galatasaray'da 33 resmi maçta forma şansı buldu. 22 yaşındaki sağ bek, sarı-kırmızılılarda bu süreçte 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Sacha Boey aynı zamanda takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi.