Sacramento Kings forveti Domantas Sabonis, sağ ayak bileğindeki sakatlıktan beklenenden daha hızlı iyileşerek bu gece Boston Celtics karşısında sahaya çıkabilir.



Pazar günü yapılan antrenmanda tam kadro yer alan Sabonis, sakatlığın ilk teşhisinde 10 gün uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak önemli bir iyileşme kaydeden yıldız oyuncunun sahalara daha erken dönebileceği belirtildi.



Hamstring sakatlığı nedeniyle daha önce de altı maç kaçıran Sabonis, son 11 maçın dokuzunda forma giyemedi.



