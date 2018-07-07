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Ryan Donk'un sosyal medyayı sallayan diyaloğu

Galatasaray'ın Hollandalı ön liberosu Ryan Donk, Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafın altına küfürlü yorum yazan takipçisine aynı şekilde cevap verdi.

Ryan Donk'un sosyal medyayı sallayan diyaloğu
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07 Temmuz 2018 12:00
Galatasaray'ın Hollandalı ön liverosu Ryan Donk'un Instagram'daki bir takipçisine verdiği küfürlü yanıt sosyal medyayı salladı.

Hollandalı yıldızın dün Fransa maçında hatalı bir gol yiyen takım arkadaşı Fernando Muslera için attığı destek mesajına bir takipçisinden "Instagram'da n'apıyorsun? Git çalış a.... k......" şeklinde bir yanıt geldi.

Donk ise bu yoruma "Bugün serbest a.... k......! Sen bugün çalış? İyi akşamlar..." şeklinde tepki gösterdi. İkili arasında geçen bu diyalog, sosyal medyayı salladı.






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