

"VASAT DENİLECEK OYUNCULARA ÇOK BÜYÜK PARA VERİYORLAR"

Babel, transferde harcanan bonservis bedelleri için, "Aslında çoğunlukla çılgınca diyebilirim. Bence vasat denilecek oyunculara çok büyük para veriyorlar. Bu iyi bir şey mi bilemiyorum ama benim İngiltere'ye transferim dönemine kıyasla çok fazla paralar harcanıyor" dedi.



Babel, genç oyuncuların gelişim süreçlerinde yol göstericiye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Bu işler rehberlikle başlıyor ve genç oyuncular yeterince yol gösterici bulamıyor. Kulüpler genç futbolcularla daha fazla ilgilenebilir. Türkiye'de genç bir oyuncunun bu şartlarda zirveye çıkması çok zor" diye konuştu.



Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Babel, futbolda yanlış kararların çok kötü sonuçlara doğurabileceğini söylerken, "Bütün hayatım futbol oynayarak geçti. Henüz sonrası nasıl olacak bilmiyorum. Dikkatli olmadığınız gerekiyor. Vereceğiniz kararlar fayda sağladığı gibi olumsuz da olabiliyor. Yanlış karar verirseniz çok çabuk eleştirilirsiniz. Çok dikkat etmelisiniz. Para önemli. Futbol oynayanların yüzde 99'u eğitimini tamamlayamıyor. Futbol hayatımız bizim kariyerimiz. Bütün kariyeriniz oyunca nasıl kariyer yaptıysanız onunla geçiniyorsunuz. İnsanlar 60-65 yaşına kadar çalışıyor. Bir çok futbolcu finansal bir rehbere sahip değil. Birikimlerini kısa bir sürede tüketebiliyorlar. Ben şanslıyım, ailem bana rehberlik yapıyor" ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Babel, büyük oyuncuların takıma katılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Adebayor'a katılıyorum. Büyük isimleri takıma katmak önemli. Türkiye bu konuda başarılı. Biz Real Madrid'ten Pepe'yi aldık. Beşiktaş'ı izlemek çok keyifli bir hale geldi. Sadece Beşiktaş değil diğer takımlarda büyüyebilir. Süper Lig halen büyüyor ve gelişimini devam ettiriyor. Kasımapaşa'da oynadığım döneme göre şu an lig nereden nereye geldiğini gördüm. Bu trendle devam edilirse Türkiye, 5-10 yıl sonra İtalya ve İspanya ile yarışır hale gelecek" şeklinde konuştu.



Babel, Türkiye'ye ilk transferinden önce insanlara karşı çok temkinli olduğuna vurgu yaparken, "Kasımpaşa'ya imza atmadan önce Türkiye'ye hiç gelmemiştim. İlk zamanlar temkinliydim. Şunu anladım ki gayet güzel bir ortam varmış Bu futbol içinde taraftarlar içinde geçerli. Stadyumlar da harika" dedi.



Babel, futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Futbol oynadığım için çok şanslıyım, bundan para kazanıyorum. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Doğru menajer ve ailem sayesinde güzel bir mantalite oluştu. Adebayor'un da dediği gibi futbolcu oldum ve böyle harika bir takımla oynadığım için çok mutluyum. Türkiye'de uzun yıllar kalmayı umuyorum" şeklinde konuştu.

Babel bu sezon Beşiktaş forması ile oynadığı 42 karşılaşmada 14 gol 5 asistlik performans gösterdi.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu zirvesinde konuşmacılardan biri de Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'di. Golcü futbolcu önemli itiraflarda bulunduKendisine yöneltilen İstanbul ile ilgili soruya,ifadelerini kullandı.