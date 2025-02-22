Ruben Amorim: 'Bu sezonu atlatmamız gerekiyor'

Manchester United'ın Portekizli çalıştırıcısı Ruben Amorim, deplasmanda Everton ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Takımının performansı hakkında: "Üç puan kazanmamız ve maçın tamamında iyi oynamamız gerekiyor. İşin kötü tarafı baskı yapmadan topu kaybediyoruz ve yapmamız gerekeni yapamıyoruz. Yumuşak oynuyoruz." dedi.



Everton'ın uzatma dakikalarında kazandığı penaltının ilk başta sahada verilmesinin ardından VAR uyarısıyla iptal edilmesi kararıyla ilgili: "Gördüğüm kadarıyla yumuşak bir dokunuş olduğunu düşünüyorum. Bence verilseydi yumuşak bir penaltı olurdu, bu çok net." dedi.



Kendi takımındaki sorunları çözme konusunda: "Antrenmanlarda aynı şeyi yapmaya devam etmeliyiz. İkinci yarıda hiçbir şeyi değiştirmedik. Aynı şeyi yapmalıyız ama iyi bir şekilde. Şans yaratma konusunda gelişmeliyiz ve bu maçta da gol atmakta zorlandık." ifadelerini kullandı.



Takımını daha istikrarlı hale getirmek için neler yapabileceği hakkında: "Bilmiyorum, bilseydim değiştirirdim. Hafta içinde yaptığımız her şeyi maç içinde daha iyi yapmalıyız. Şu anda günden güne odaklanmamız gerekiyor. Bu sezonu atlatmamız gerekiyor ve sonra ileriyi düşünebiliriz. Sadece olumsuz kısımları söylemek istemiyorum. İkinci yarıda bu maçı kazanmaya çok yakındık." sözlerini sarf etti.











