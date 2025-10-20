20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Royston Drenthe'den üzen haber!

Real Madrid, Feyenoord ve Everton gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giyen Royston Drenthe'den üzen haber geldi. 38 yaşındaki eski futbolcu, geçirdiği felcin ardından hastaneye kaldırıldı.

calendar 20 Ekim 2025 10:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, Feyenoord ve Everton gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giyen Royston Drenthe, felç geçirdi.

YAPILAN AÇIKLAMA

Drenthe'nin durumu ile ilgili açıklama eski kulübü FC De Rebellen'den geldi. 38 yaşındaki eski futbolcunun cuma günü felç geçirdiğini açıklayan FC De Rebellen'den yapılan açıklamada, "Drenthe şu anda tedavi görüyor ve emin ellerde. Kulüp ve ilgili kişiler, hızlı bir iyileşme umuduyla bekliyor. Royston'un ailesi, iyileşmesi için gerekli desteği ve alanı sağlayabilmek için bu dönemde huzur ve mahremiyet istiyor." denildi.

ROBIN VAN PERSIE'DEN MESAJ

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie de Drenthe'nin durumuyla ilgili konuştu.

"KORKUNÇ BİR OLAY"

Hollandalı teknik adam, "Gerçekten şok oldum. Umarım durumu ve ailesi çok kötü değildir. Bekleyip göreceğiz. Korkunç bir olay." dedi.

TÜRKİYE'DE DE OYNADI

Kariyerinde birçok takımda forma giyen Drenthe'in yolu Türkiye'den de geçmişti. Drenthe, Türkiye'de 2015 yılında Kayseri Erciyesspor forması giymişti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
