Royston Drenthe'den üzen haber!

Real Madrid, Feyenoord ve Everton gibi Avrupa'nın önemli ekiplerinde forma giyen Royston Drenthe, felç geçirdi.



YAPILAN AÇIKLAMA



Drenthe'nin durumu ile ilgili açıklama eski kulübü FC De Rebellen'den geldi. 38 yaşındaki eski futbolcunun cuma günü felç geçirdiğini açıklayan FC De Rebellen'den yapılan açıklamada, "Drenthe şu anda tedavi görüyor ve emin ellerde. Kulüp ve ilgili kişiler, hızlı bir iyileşme umuduyla bekliyor. Royston'un ailesi, iyileşmesi için gerekli desteği ve alanı sağlayabilmek için bu dönemde huzur ve mahremiyet istiyor." denildi.



ROBIN VAN PERSIE'DEN MESAJ



Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie de Drenthe'nin durumuyla ilgili konuştu.



"KORKUNÇ BİR OLAY"



Hollandalı teknik adam, "Gerçekten şok oldum. Umarım durumu ve ailesi çok kötü değildir. Bekleyip göreceğiz. Korkunç bir olay." dedi.



TÜRKİYE'DE DE OYNADI



Kariyerinde birçok takımda forma giyen Drenthe'in yolu Türkiye'den de geçmişti. Drenthe, Türkiye'de 2015 yılında Kayseri Erciyesspor forması giymişti.



