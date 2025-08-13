12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Romulo, 25 milyon euro'ya Leipzig yolcusu!

Leipzig, Romulo transferi için Göztepe ile anlaşmaya vardı. Alman ekibi, bu transfer için Göztepe'ye toplamda 25 milyon euro ödeyecek.

Haber: Sporx.com dış haberler
Leipzig, uzun süredir gündemde olan Romulo transferi için geri sayıma geçti.

Romano'nun haberine göre, Alman ekibi, Romulo transferi için Göztepe ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Leipzig, Romulo transferi için Göztepe'ye 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Brezilyalı golcü için yapılan anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de yer alacak.

SEZON PERFORMANSI

Romulo, Alman ekibinde Benjamin Sesko'nun yerini alacak. Brezilyalı golcünün transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Göztepe forması altında geçen sezon 33 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 17 gol attı ve 10 asist yaptı.

