Romain Saiss'e Nottingham Forest takibi

Teknik direktör Şenol Güneş ile yıldızı barışmayan isimlerden biri olan Romain Saiss ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.



İngiliz basını, Kartal'ın Romain Saiss'i satmayı planladığını ve Faslı defans oyuncusuna İngiliz ekibi Nottinham Forest'ın yakın ilgi duyduğunu yazdı. Forest'ın devre arası dönemde de Saiss'i istediği ancak; Beşiktaş'ın futbolcuyu bırakmadığı ifade edildi. Artık Beşiktaş'ın Saiss'i satmak istediği ve en doğru tarihin de yaz dönemi olacağı belirtildi.



Forest, Saiss için 5 milyon euro bütçe ayıracak. Katar'daki Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen 32 yaşındaki Saiss, milli takımda üst düzey bir görüntü ortaya koyuyor.



Son olarak Saiss, Fas'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği maçta 90 dakika oynadı ve kaptanlık bandını taktı.



