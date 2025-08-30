Roma, Pisa'yı deplasmanda tek golle geçti!

Serie A'nın ikinci haftasında Pisa evinde Roma'yı ağırladı.
Romeo Anconetani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Roma 1-0 kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren gol, 55. dakikada Matias Soule'den geldi.
Bu sonuçla Roma, 2.hafta sonunda Serie A'daki puanını 6'ya çıkardı. Pisa ise 1 puanda kaldı.
Pisa Serie A'nın 3.haftasında evinde Udinese'yi konuk edecek. Roma ise evinde Torino ile mücadele edecek.
Romeo Anconetani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Roma 1-0 kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren gol, 55. dakikada Matias Soule'den geldi.
Bu sonuçla Roma, 2.hafta sonunda Serie A'daki puanını 6'ya çıkardı. Pisa ise 1 puanda kaldı.
Pisa Serie A'nın 3.haftasında evinde Udinese'yi konuk edecek. Roma ise evinde Torino ile mücadele edecek.