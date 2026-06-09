Roma, Oosterwolde için geliyor

Roma, Jayden Oosterwolde'nin transferi için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 09 Haziran 2026 11:34 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 11:35
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Roma, Oosterwolde için geliyor
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Roma, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde'nin transferi için harekete geçiyor.

İtalyan ekibi, Jayden Oosterwolde'yle bir süredir ilgileniyordu. Ancak Fenerbahçe'de yönetimin değişecek olması nedeniyle resmi teklif yapmadılar. Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından İtalyan ekibi kolları sıvadı.

Roma'nın bu hafta Hollandalı savunmacı için İstanbul'a yönetici gönderip pazarlık masasına oturması bekleniyor.

Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı bir açıklamada kadrodaki bir futbolcunun ayrılmak istediğini söylemişti.

Fanatik'te yer alan habere göre, Yıldırım'ın bahsettiği oyuncunun Oosterwolde olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 25 yaşındaki Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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